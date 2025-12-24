VIDEO / Alžir Dinamovog dvojca poveo golom Mahreza u drugoj minuti

Podijeli :

Alžir je na Badnjak otvorio svoj Afrički kup nacija. Sjevernoafrička država igrala je protiv Sudana, a samo nakon dvije minute je Alžir poveo s 1:0. Sjajnu akciju odigrali Mohamed Amoura, Hicham Boudaoui i Riyad Mahrez, legendarno desno krilo Alžira, ali i Manchester Cityja i Leicestera. Talentirani kapetan Alžira lijepo je pogodio za vodstvo svoje momčadi u drugoj minuti. Za Alžir je od prve minute krenuo Dinamov Ismael Bennacer dok je Mounsef Bakrar ostao na klupi.

