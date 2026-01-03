VIDEO / 117. reprezentacija svijeta sjajnim golom šokirala drugu najbolju afričku zemlju

Podijeli :

Od 17 sati je u Maroku krenulo doigravanje Afričkog kupa nacija. Prvu utakmicu osmine finala započeli su Senegal, druga najbolja afrička država prema FIFA rankingu i Sudan, tek 117. reprezentacija svijeta. No, u šestoj minuti vidjeli smo da nekad ranking ne igra ulogu. Tada je s desne strane Aamir Abdallah, napadač Avondale FC-a sjajno pogodio za 1:0 Sudana koji u četvrtfinalu AFCON-a nije igrao još od 2012. godine. Zanimljivo je da je ovaj pogodak Abdallaha ujedno bio i prvi koji su Sudanci zabili, a da nije bio autogol. Naime, njhov jedini pogodak dosad je bio autogol Saula Coca u susretu s Ekvatorijalnom Gvinejom.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.