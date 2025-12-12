Veliko priznanje Istri: Krilni napadač pozvan na Afrički kup nacija

Podijeli :

NK Istra 1961

Na popisu Nigerije za Afrički kup nacija našao se i igrač Istre 1961.

Salim Lawal Fago konkurirat će za vrh napada zajedno s Atalantinim Ademolom Lookmanom i Galatasarayjevim Victorom Osimhenom.

Poziv je stigao od izbornika Erica Secoua Chellea. Nigerijski je napadač u Pulu stigao prije dvije godine kad ga je na turniru u Viareggiju primijetio Saša Bjelanović.

The Super Eagles squad for #AFCON2025 is set. Victor Osimhen, Wilfred Ndidi and 26 others will fly the flag in Morocco under Eric Chelle. Naija, let’s go again. 🦅🇳🇬#Naija4TheWin #LetsDoItAgain pic.twitter.com/eKR3IHOii6 — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) December 11, 2025

„Vjerujem da ću jednog dana dobiti poziv. Ja trebam uložiti trud i raditi na sebi, a ostalo će doći. Uz trud, dolaze dobri rezultati. Poziv možda neće doći sutra, ali ja stvarno mislim da ću jednog dana zaigrati za Nigeriju“, rekao je Lawal prije mjesec dana za Germanijak.