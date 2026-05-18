Ukrajina dobila prvog stranog izbornika u povijesti

Nigel Keene via Guliver

Talijanski nogometni stručnjak, 55-godišnji Andrea Maldera imenovan je novim izbornikom ukrajinske reprezentacije, objavio je predsjednik UAF-a Andrij Ševčenko.

Maldera je postao prvi strani izbornik ukrajinske reprezentacije, a na klupi je zamijenio Serhija Rebrova koji je napustio tu dužnost nakon neuspjeha u dodatnim kvalifikacijama za plasman na Svjetsko prvenstvo prije mjesec i pol dana.

“Andrea Maldera je Talijan s ukrajinskom dušom. Radio je u reprezentativnom stožeru pet godina, a nakon toga je surađivao s vrhunskim klubovima. Važno je kako u ovoj fazi ima ambiciju napraviti nešto kao glavni trener”, kazao je Ševčenko.

Maldera je bio tehnički direktor ukrajinske reprezentacije do 2021. godine i to u vremenu kada je upravo Ševčenko bio izbornik. Potom je bio pomoćnik Roberta De Zerbija u Brighton and Hove Albionu te Marseilleu.