UEFA želi predsjednika PSG-a na čelu FIFA-e, on je tu ideju odbacio

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AP Photo/Andreea Alexandru via Guliver Image

Predsjednik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaïfi odbacio je nagađanja da bi se mogao kandidirati za predsjednika FIFA-e na izborima 2027. godine. Iako su ga pojedini mediji posljednjih dana povezivali s mogućom kandidaturom protiv aktualnog predsjednika Giannija Infantina, iz njegova je kruga stiglo jasno poricanje, prenosi L'Équipe.

Povod reakciji bili su tekstovi engleskih medija, među kojima su Politico i Telegraph, u kojima se tvrdilo da UEFA i dio europskog nogometnog establišmenta vide Al-Khelaïfija kao svog kandidata za vodeću funkciju u FIFA-i. Njegov glasnogovornik odbacio je takve tvrdnje.

“Gospodin Al-Khelaïfi nema apsolutno nikakvu ambiciju, namjeru ni interes za tu poziciju u FIFA-i, kao ni za svu medijsku pažnju koja je stvorena. Naprotiv, nastavit će diskretno i konstruktivno podržavati sve institucije svjetskog i europskog nogometa.”

Špekulacije o njegovoj mogućoj kandidaturi pojavile su se usred sve izraženijih nesuglasica između UEFA-e i FIFA-e. U središtu spora nalazi se prijedlog predsjednika FIFA-e Giannija Infantina o osnivanju nove komercijalne tvrtke, čemu se UEFA snažno protivi te je, prema pisanju medija, čak zaprijetila bojkotom Svjetskog prvenstva.

Al-Khelaïfi, koji je blizak suradnik predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, član Izvršnog odbora UEFA-e i predsjednik Udruženja europskih klubova (ECA), u dijelu europskih nogometnih krugova smatra se osobom koja bi mogla predstavljati protutežu Infantinovim planovima.

Dodatnu težinu tom stavu dala je i reakcija ECA-e, organizacije koja okuplja više od 850 europskih klubova. U svom priopćenju naveli su kako su s “velikom zabrinutošću” primili “iznenadne i jednostrane objave” FIFA-e, čime su još jednom iskazali protivljenje prijedlogu koji zagovara Infantino.