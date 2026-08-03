UEFA prijeti FIFA-i tužbom zbog Infantinovog kontroverznog plana

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AP Photo/Fernando Calistro via Guliver

UEFA je zaprijetila pokretanjem pravnih postupaka protiv FIFA-e i njezina predsjednika Giannija Infantina zbog povučenog plana o prodaji udjela u natjecanjima pod okriljem FIFA-e privatnim investitorima.

BBC Sport navodi da se, osim oštre reakcije iz sjedišta UEFA-e u Nyonu, i Nogometni savez Engleske (FA) priprema službenim pismom povući potporu Infantinu. U međuvremenu je Nogometni savez Walesa u ponedjeljak postao prvi nacionalni savez koji je javno uskratio podršku čelniku FIFA-e za novi predsjednički mandat.

Kriza je izbila nakon plana FIFA-e i Giannija Infantina da osnuju komercijalnu podružnicu pod nazivom „FIFA Forward Enterprise” (FFE), koja bi preuzela upravljanje glavnim natjecanjima, uključujući i Svjetska prvenstva. Planirano je da se vanjskim, privatnim investitorima omogući kupnja manjinskih udjela u novoj strukturi.

Smatra se da je skupinu investitora trebao predvoditi američki fond „Thrive Eternal”, čiji je osnivač Joshua Kushner – brat Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Kako je prvi objavio londonski „The Telegraph”, UEFA je u pismu upućenom Infantinu jasno navela da „aktivno razmatra pravne postupke, arbitražu i/ili regulatorne pritužbe u vezi s planom FFE-a koji je predložila FIFA”.

UEFA je otišla i korak dalje te od FIFA-e zatražila da hitno sačuva svu arhivu i elektroničku komunikaciju.

„Zahtijevamo da odmah poduzmete korake kako bi se identificirali i sačuvali svi dokumenti i elektronički pohranjene informacije – uključujući e-mailove, SMS poruke, razgovore putem aplikacija WhatsApp, Signal, Teams i Slack, kao i bilješke sa sastanaka”, stoji u upozorenju UEFA-e, uz napomenu da se zahtjev odnosi na sve dužnosnike, zaposlenike, sponzore i financijske institucije uključene u projekt.

🚨 UEFA has threatened legal action against FIFA over Gianni Infantino’s abandoned plan to sell minority stakes in a new commercial arm tied to World Cups and other major competitions. Wales also became the first nation to withdraw support for Infantino’s reelection bid 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❌ pic.twitter.com/u1VdW9mPba — DW Sports (@dw_sports) August 3, 2026

Sukob na relaciji Nyon–Zürich dodatno je rasplamsala informacija da je Infantino ponudio svim 211 članica FIFA-e po 40 milijuna dolara (oko 35 milijuna eura) ako podrže njegov prijedlog, uz rok do 19. rujna za izjašnjavanje kako bi im bila isplaćena prva tranša od 20 milijuna dolara.

UEFA zahtijeva da se cjelokupna pravna i financijska dokumentacija povezana s tom ponudom također sačuva za eventualni sudski postupak.

BBC Sport navodi da je kontaktirao FIFA-u za komentar, ali Međunarodna nogometna federacija zasad nije ništa službeno komentirala.