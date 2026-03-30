UEFA pokazala FIFA-i kako se organizira prvenstvo: Dvije karte za Euro 2028. jeftinije od parkinga u SAD-u

Nico Vereecken via Guliver Image

Dok se uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi o ulaznicama priča u izrazito negativnom tonu, čini se da to neće biti slučaj za Europsko prvenstvo 2028. godine koje će se održati u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj.

Naime, kako donosi novinar The Timesa Martyn Ziegler, karte za Europsko prvenstvo 2028. godine koštat će manje od 30 funti.

Ono što ističe engleski novinar jest da bi dvije karte zajedno mogle koštati manje od parkirnog mjesta za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Pokazatelj je to da UEFA i FIFA, ili možda Aleksandar Čeferin i Gianni Infantino, ipak imaju nešto drugačiji modus operandi.

Za usporedbu, karta za utakmice grupne fazu Svjetskog prvenstva koštat će od 140 američkih dolara prema više dok će navijači za finalnu kartu morati izdvojiti više od osam tisuća dolara.