UEFA ipak odustaje od Finalissime u Kataru: Messi na Santiago Bernabeuu lovi novi trofej?

Podijeli :

(AP Photo/Gustavo Garello, file) via Guliver Image

Prije nekoliko dana UEFA je objavila kako se ne razmatraju alternativna rješnja za Finalissimu, okršaj Argentine i Španjolske, koja je zakazana za 27. ožujka.

Međutim, zbog brojnih problema na Bliskom istoku, čini se da će UEFA biti primorana promijeniti lokaciju. Prema španjolskoj novinarki Aranchi Rodriguez, jedan od glavnih kandidata je Santiago Bernabeu.

Tako bi Lionel Messi, aktualni svjetski prvak s Argentinom i bivši igrač Barcelone, mogao na stadionu ljutog rivala tražiti novi reprezentativni trofej. S druge strane bi trebao biti Lamine Yamal kojemu također Bernabeu nije domaći teren.

Naime, mladi Yamal ključan je igrač Barcelone i Španjolske, aktualnog prvaka Europe, a nekada njegovo ponašanje na terenu posebno razjari protivničke navijače, posebno one Realove.