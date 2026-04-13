U-17 ekipa najlošije reprezentacije svijeta upisala drugu pobjedu u povijesti

Foto: San Marino

U ponedjeljak se odigrala utakmica drugog kola lige B kvalifikacija za Europsko prvenstvo U-17. U Dogani je San Marino ugostio Wales te se očekivao poraz najlošije europske reprezentacije po FIFA rankingu.

Međutim, mladi igrači San Marina nisu se dali smesti. Prvo poluvrijeme odradili su bez primljenog gola da bi u 63. minuti Giacomo Montali pogodio za 1:0. U ostatku utakmice San Marino nije dopustio Walesu da postigne pogodak te su ostvarili minimalnu pobjedu od 1:0.

Veliko je to slavlje za San Marino jer im je ovo prva pobjeda u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo još od 2002. godine kada su s 2:1 porazili Andoru, još jednu europsku reprezentaciju iz donjeg ešalona.