Tuchel objavio popis za nadolazeće utakmice Engleske: Ponovno nema Bellinghama

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver Images

Izbornik engleske nogometne reprezentacije Thomas Tuchel objavio je u petak popis igrača za prijateljski susret protiv Walesa (9. listopada) i kvalifikacijsku utakmicu za SP 2026. u gostima kod Latvije (14. listopada), a na njemu nema Phila Fodena, Jacka Grealisha i Judea Bellinghama.

Ofenzivni veznjak Foden ove je sezone u dresu Manchester Cityja upisao dva gola i dvije asistencije, i očekivalo se da će biti na popisu izbornika Tuchela. Na popisu nema niti Grealisha, koji je ovog ljeta iz Cityja otišao na posudbu u Everton. On je na početku sezone ubilježio četiri asistencije te je bio proglašen za najboljeg igrača Premier lige u kolovozu.

S popisa je izostavljen i veznjak Real Madrida Jude Bellingham, koji se je sredinom rujna vratio na teren nakon operacije ramena.

Engleska vodi u svojoj kvalifikacijskoj skupini za SP 2026., upisala je pobjede u svih pet utakmica, a u posljednjem susretu u gostima je svladala Srbiju s 5:0. U toj utakmici Tuchel je postavio formaciju 4-2-3-1 i u toj postavi u veznom redu su bili Eliott Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal) i Morgan Rogers (Aston Villa), na krilima Noni Madueke (Arsenal) te Anthony Gordon (Newcastle), a u vrhu napada Harry Kane (Bayern).

VRATARI – Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

BRANIČI – Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

VEZNI IGRAČI – Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Ruben Loftus-Cheek, Declan Rice, Morgan Rogers

NAPADAČI – Jarrod Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ollie Watkins