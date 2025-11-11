Trojica Argentinaca ne mogu nastupiti za reprezentaciju zbog – cijepljenja

Neće nastupiti u utakmici Argentine protiv reprezentacije Angole.
Trojica igrača Atletico Madrida izostavljena su s popisa argentinske reprezentacije za nadolazeću prijateljsku utakmicu protiv Angole.
To su Julian Alvarez, Giuliano Simeone i Nahuel Molina.
Razlog? Izbornik Lionel Scaloni neće moći računati na njih jer nisu ispunili zdravstvene procedure vezane za cijepljenje protiv žute groznice, što je obvezno za ulazak u Angolu.
Odluka je službeno potvrđena putem društvenih mreža reprezentacije, uz pojašnjenje da spomenuti igrači “nisu pravovremeno završili medicinske procedure” koje su bile potrebne za tu utakmicu.
