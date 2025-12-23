Tribine su bile prazne, sve se promijenilo nakon jednog poteza organizatora u Maroku!

Podijeli :

AP Photo/Mosa'ab Elshamy via Guliver

U ponedjeljak smo na kanalima Sport Kluba pratili susret Afričkog kupa nacija između Egipta i Zimbabvea.

Zimbabve je vodio s 1:0 do poluvremena, a i sve do 64. minute. Tada je ipak zvijezda Manchester Cityja Omar Marmoush uspio zabiti za 1:1. Uspio je Egipat i preokrenuti susret do kraja, a za to je zaslužan bio Mohamed Salah koji je u 90. minuti pogodio za 2:1 pobjedu.

Susret koji se igrao u Agadiru na jugu Maroka nije privukao previše navijača pa je stadion na koji stane 45 tisuća gledatelja u početku bio prazan.

Organizatori su stoga odlučili otvoriti vrata za sve koji žele gledati susret te se vijest proširila diljem grada. U samo nekoliko minuta stadion se krenuo puniti te se velika razlika na tribinama vidjela i u prijenosu.