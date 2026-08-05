Tko su dvije žene koje predvode pobunu protiv Infantina?

Dok se predsjednik FIFA-e Gianni Infantino bori s najvećim izazovom svog desetljeća na vlasti, dva najistaknutija glasa u pobuni protiv njega bile su žene.

Velšanka Laura McAllister i Norvežanka Lise Klaveness, jedine žene u Izvršnom odboru UEFA-e, pojavile su se kao otvorene kritičarke Infantina tijekom krize izazvane njegovim neuspjelim pokušajem da progura poduzeće pod pokroviteljstvom privatnog kapitala poznato kao FIFA Football Enterprises (FFE).

Negativne reakcije potaknule su raspravu o tome je li nogomet, kojim su dugo dominirali muškarci, spreman za ženu koja će voditi globalni sport.

“Bilo bi divno vidjeti ženu izabranu za predsjednicu FIFA-e”, rekla je McAllister, potpredsjednica UEFA-e, u intervjuu za Reuters. „Ali to je puno složenije od toga.Voljela bih misliti da nismo daleko od toga da imamo ženu predsjednicu, ali bojim se da jesmo jer mislim da se igra mora prilagoditi ostatku društva.“

Rasprava je dobila na zamahu nakon što je bivši predsjednik FIFA-e Sepp Blatter u utorak javno pohvalio Klaveness, rekavši da je vrijeme da žena vodi upravno tijelo sporta.Ipak, McAllister je rekla da FIFA-in globalni politički krajolik ostaje velika prepreka.

„Nije tako jednostavno.“, rekla je. „Ona bi mogla biti najbolja kandidatkinja za taj posao. Ali nemojmo se pretvarati da je ovdje riječ o jednostavnoj meritokraciji. Nije.”

Komentari dolaze nakon što je Infantinov plan FFE-a propao usred žestokog protivljenja UEFA-e i drugih regionalnih upravnih tijela.

Wales je bio prvi od nekoliko nacionalnih saveza koji su povukli podršku za njegov reizbor, a neslaganje se brzo proširilo unutar FIFA-inih redova. Infantino je trebao održati hitan sastanak u srijedu u Maroku.

McAllister, čiji je prijedlog bojkota FIFA-inih događaja dobio jednoglasnu podršku tijekom hitnog sastanka UEFA-e prošlog tjedna, rekao je da previranja odražavaju dublje probleme upravljanja u upravnom tijelu sporta.

“Postoje znakovi da je ovo pitanje koje doseže kriznu točku, ako već nije na kriznoj točki”, rekla je.

Ukazala je na niz kontroverzi koje su narušile povjerenje u Infantinovo vodstvo, uključujući FIFA-ine veze s propalim projektom Europske superlige, politička pitanja oko Svjetskog prvenstva i FIFA-inu odluku da poništi crveni karton prikazan američkom napadaču Folarinu Balogunu tijekom turnir nakon što je američki predsjednik Donald Trump pozvao Infantina da preispita odluku.

„Sve mi ovo govori da postoje duboki problemi u upravljanju FIFA-om“, rekla je.

Za McAllister, sukob se također odnosi na zaštitu onoga što ona smatra temeljnim vrijednostima nogometa.Rekla je da su ona i Klaveness bile vođene principima razvijenim kroz karijere u ženskom nogometu prije nego što su prešle na upravljanje nogometom.

„Obje smo bile reprezentativke za Wales i Norvešku, a zatim smo obje razvile vlastite profesionalne karijere. Lise je odvjetnica, a ja sam politologinja. Ali mi smo također vrlo vrijednosno vođene osobe“, rekla je McAllister.

„Za nas, ako nogomet izgubi svoje vrijednosti, onda gubi svoje srce i dušu, i stoga je egzistencijalna kriza vrlo stvarna. Dakle, bilo nam je važno da se naši glasovi čuju. Mislim da su žene ponekad manje zaglavljene u nogometnom poslu i više usredotočene na ono što igra zapravo jest. Igra je tu za sve, od običnih igrača do elite. Namijenjena je jednako djevojkama kao i dječacima. Trebala bi dosegnuti svaki kutak svijeta, u najsiromašnijim zemljama, kao i u globalno uspješnim. Ne bi je trebao kupiti privatni kapital, niti bi trebalo biti ikakvog političkog uplitanja u način na koji vodimo igru.“

Od 211 članica FIFA-e, samo 10 vode predsjednice, uključujući Klaveness.

Svaki izazov za predsjedanje FIFA-om zahtijevao bi podršku udruga daleko izvan Europe, a dok su Klaveness i McAllister pomogle u predvođenju otpora, McAllister je upozorila da se ne pokušava forsirati pitanje ženskog vodstva.

„Moramo utrti put i moramo graditi i moramo nastaviti graditi zamah“, rekla je McAllister. „Ponekad je nježno najbolji pristup jer možemo doći tamo brže nego pokušavajući forsirati revoluciju.“

Bivši direktor marketinga Međunarodnog olimpijskog odbora Michael Payne rekao je da su upravljačke strukture nogometa povijesno zaostajale za drugim sportovima u promicanju žena na vodeće uloge.

„Činjenica da MOO sada vodi žena (Kirsty Coventry) navela bi važnu razliku između MOO-a i FIFA-e“, rekla je Payne za Reuters. „MOO je pionir u sportskoj rodnoj ravnopravnosti već desetljeće ili više, dva desetljeća, a Olimpijske igre sada imaju 50-50 jednak omjer muškaraca i žena. Svjetsko prvenstvo u nogometu nije 50-50″ .