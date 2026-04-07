Teško razdoblje za Talijane, Čeferin ih upozorio: ‘Dovedite to u red, inače prvenstva u Italiji neće biti’

AP Photo/Armin Durgut via Guliver

Italija nije uspjela i treći put zaredom osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo.

Težak je to udarac za talijanski nogomet, a na ‘čizmi’ gledaju kako da to promijene u idućim godinama.

Domaćinstvo Europskog prvenstva 2032., koje će Italija organizirati zajedno s Turskom, predstavlja zlatnu priliku za pokretanje infrastrukturnih projekata koji su uglavnom ostali na razini planova još od Svjetskog prvenstva 1990. godine, piše Goal.com.

U Turskoj napreduju po pitanju stadiona, ali Talijani tu baš i nisu nešto bajni. Čini se da jedino Allianz Stadium u Torinu, dom Juventusa, zadovoljava suvremene standarde.

Uz Juventus, vlastiti stadion posjeduju još samo Udinese, Atalanta i Sassuolo. Milan i Inter najavili su planove za izgradnju novog stadiona koji bi zamijenio San Siro, Roma je predstavila projekt u Pietralati, a Lazio u Flaminiju. Iako Cagliari također bilježi određeni napredak, svi ti projekti i dalje su samo na papiru, a radovi ni na jednom od njih još nisu započeli.

Do Eura je ostalo još šest godina, to se ne smatra dovoljnim vremenom za dovršetak svih birokratskih procedura i izgradnju novih stadiona.

Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin uputio je oštro upozorenje Italiji nakon ispadanja u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Bosne i Hercegovine.

“Vaša nogometna infrastruktura među najgorima je u Europi. Očekujem da je dovedete u red, inače prvenstva u Italiji neće biti”, poručio je Čeferin.

Italija trenutno ima samo jedan stadion koji zadovoljava standarde UEFA-e, a potrebno joj je još pet. Gradovi kandidati moraju do srpnja dostaviti Talijanskom nogometnom savezu (FIGC) dokaze o napretku radova.

Savez će potom u jesen započeti razgovore s UEFA-om o odabranim stadionima, dok bi stvarni početak gradnje trebao uslijediti u ožujku 2027. godine.