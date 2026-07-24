Talijani: Pirlo preuzima talijansku reprezentaciju

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(AP Photo) via Guliver Image

Nakon trećeg uzastopnog Svjetskog prvenstva koje je Italija propustila Gennaro Gattuso napustio je klupu Azzurra i od tada se na "Čizmi" traži njegov nasljednik.

Posljednjih dana često se spominjao legendarni Španjolac Pep Guardiola, no on je u petak odbio ponudu Paola Maldinija, tehničkog direktora talijanske reprezentacije.

Italija ipak nije gubila vrijeme pa je, kako javlja talijanska Gazzeta dello Sport, dogovorila uvjete s Andreom Pirlom. Legendarni veznjak je s Azzurrima osvojio Svjetsko prvenstvo 2006. godine, ujedno i posljednje u riznici Italije.

On u svojoj trenerskoj karijeri nema prevelikih uspjeha. Vodio je Juventus, Karagumruk, Sampdoriju te je trenutačno strateg Dubai Uniteda. Kao trener je osvojio tek talijanski Kup i Superkup.

Kako javlja Gazzetta, ugovor koji će potpisati vrijedit će do 2030. godine.