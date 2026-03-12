Švedska uoči doigravanja za Svjetsko prvenstvo produžila ugovor engleskom treneru

Podijeli :

xJOERANxSTEINSIEKx via Guliver Image

Švedski izbornik Graham Potter produžio je ugovor do 2030. godine, objavio je u četvrtak Švedski nogometni savez (SvFF).

Pedesetogodišnjak, koji se proslavio u švedskom klupskom nogometu tijekom iznimno uspješnog sedmogodišnjeg boravka u Östersundu prije nego što je vodio klubove Premier lige Chelsea i West Ham United, prihvatio je kratkoročni ugovor za Švedsku u listopadu 2025.

“Mogućnost da nastavim u ovoj ulozi puno mi znači. Osjećam i veliki ponos i veliku odgovornost”, rekao je Potter.

“Ovo je veliki dan za mene i fantastična prilika da učinim nešto važno u budućnosti. Švedska je nogometna zemlja s ponosnom poviješću momčadi koje su stigle do finala velikih prvenstava i tamo se natjecale, u što se želimo vratiti”, dodao je.

Potterov prethodnik Danac Jon Dahl dobio je otkaz nakon lošeg rezultata Švedske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. No Švedska još uvijek može na Svjetsko prvenstvo. U doigravanju igra protiv Ukrajine u Valenciji 26. ožujka.

Ako Švedska pobijedi Ukrajinu, čeka ju Poljska ili Albanija, a taj je susret na rasporedu 31. ožujka i igra se u Stockholmu. Pobjednici će se kvalificirati za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku koje počinje u lipnju.