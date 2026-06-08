Što je Modrić radio nakon utakmice u Varaždinu? Predao je prestižnu nagradu Slovencu

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Nakon sučevog zvižduka izvan terena odvijala se zanimljiva scena.

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2:1 u Varaždinu, u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

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Svi su golovi postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1:1, a u posljednjim trenucima utakmice odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2:1 Hrvatske.

Za Hrvatsku je to bila ‘generalka’ pred Svjetsko prvenstvo, slovenski izbornik dobio je priliku isprobati igrače i dobiti odgovore na pitanja o sastavu s kojim će na jesen nastupiti u Ligi nacija.

Kraj utakmice donio je i svečani trenutak za Žana Vipotnika, koji je dobio nagradu za najboljeg strijelca druge engleske lige. Slovenac je protekle sezone briljirao u dresu Swanseaja, zabivši ukupno 23 gola za momčad čiji je suvlasnik Modrić. Upravo zbog te poveznice, bio je to sjajan prizor kada je hrvatski maestro osobno uručio trofej u ruke slovenskom napadaču.