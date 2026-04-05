Španjolci tvrde: Zinedine Zidane se vraća trenerskom poslu!

xPierrexTeyssot IPAxSportx via Guliver

Nakon četiri godine pauze čini se da Zinedine Zidane ima novi posao.

Prema tvrdnjama španjolskog AS-a, Zinedine Zidane i Francuski nogometni savez pružili su si ruke, te će naslijediti Didiera Deschampsa na klupi francuske reprezentacije.

Kako piše urednik španjolskog dnevnika, Jose Felix Diaz, Zidane je prije nekoliko tjedana primio ponudu jednog „velikog kluba“, no njegova odbijenica natjerala je zainteresirane da potraže druge trenerske opcije.