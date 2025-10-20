Službeno je: Graham Potter je novi izbornik Švedske

Podijeli :

Guliver images

Ono što se posljednjih dana najavljivalo sada je i dobilo službenu potvrdu - Graham Potter imenovan je za novog izbornika reprezentacije Švedske.

Engleski stručnjak preuzima Švedsku u delikatnom trenutku, s jasnim zadatkom da ekipu kroz baraž uvede na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Potter na klupi nasljeđuje Jona Dala Tomassona, čija je era trajala nešto više od godinu dana. Tomasson je bio prvi strani izbornik u povijesti švedskog nogometa, ali njegov mandat završio je razočaravajuće, a s dva bolna poraza od selekcije Kosova u kvalifikacijama, čime su gotovo ugašene šanse za direktan plasman na Mundijal.

Usprkos tome, Švedska i dalje ima nadu zahvaljujući plasmanu u Ligi nacija, koji joj je osigurao mjesto u baražu u ožujku iduće godine.

POVEZANO VIDEO / Kosovo korača prema play-offu, bivši mladi Vatreni asistirao za pobjedu u Švedskoj

Švedski nogometni savez odlučio je Potteru ponuditi ugovor do kraja ožujka 2026. godine, što znači da će njegov status zavisiti isključivo od uspjeha u baražu. Ako uspije izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo, očekuje ga produženje suradnje i potpuna kontrola nad reprezentacijom u novom ciklusu.

“Potter je trener koji razumije švedski mentalitet i sistem rada, a njegovo iskustvo iz Premier lige daje nam dodatnu sigurnost,” priopćili su iz Švedskog nogometnog saveza (SvFF).

Od 2011. do 2018. godine vodio je Östersunds FK, klub koji je pod njegovim vodstvom ostvario senzacionalne rezultate, stigavši do Europske lige. Tu je eliminirao Galatasaray, pa čak i pobijedio Arsenal na Emiratesu.

Njegov uspjeh u Švedskoj otvorio mu je vrata engleske Premier lige, gdje je potom vodio Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea i West Ham United.

Tako će preuzeti novu reprezentaciju i pored loših rezultata na klupama Chelseaja, odnosno West Hama.

