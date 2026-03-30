Slučajnost ili? Desetorica igrača Arsenala otkazala reprezentaciji

Action Images via Reuters/Peter Cziborra via Guliver

Španjolac Martín Zubimendi postao je deseti nogometaš Arsenala koji se zbog ozljede povukao iz svoje reprezentacije tijekom aktualne reprezentativne stanke.

Zubimendi neće igrati u predstojećoj prijateljskoj utakmici protiv Egipta jer je osjetio nelagodu u desnom koljenu te će se vratiti u svoj klub kako bi izbjegao bilo kakav rizik i zaštitio svoje zdravlje, priopćio je Nogometni savez Španjolske, prenosi danas Athletic.

POVEZANO Ancelotti pred okršaj s Hrvatskom: ‘Italija prolazi BiH 100 posto, ili ajde 95’

Ranije danas Piero Hincapié povukao se iz reprezentacije Ekvadora za utakmicu protiv Nizozemske u utorak. Odigrao je 72 minute u susretu protiv Maroka (1:1) u petak, a njegova reprezentacija navela je da će se sada vratiti u klub kako bi započeo proces oporavka nakon liječničkih pregleda, bez dodatnih detalja.

Reprezentaciju Engleske u subotu su napustili Bukayo Saka i Declan Rice te će se vratiti u Arsenal na „liječničku procjenu“, što znači da će propustiti prijateljski susret protiv Japana u utorak.

To je uslijedilo nakon povlačenja Noni Maduekea, koji se sudario s Urugvajcem Rodrigom Aguirreom u 38. minuti utakmice na Wembleyu (1:1) u petak.

Nastavio je utakmicu, ali je ubrzo zamijenjen, a stadion je napustio noseći štitnik na nozi.

Na početku okupljanja Eberechi Eze napustio je reprezentaciju Engleske i izostajat će najmanje mjesec dana zbog ozljede lista.

Također, na početku stanke iz svojih reprezentacija otpali su i William Saliba (Francuska), Gabriel (Brazil), Leandro Trossard (Belgija) i Jurien Timber (Nizozemska).

Osim te desetorice igrača, kapetan Arsenala Martin Ødegaard odsutan je od 22. veljače i utakmice protiv Tottenhama, dok će Mikel Merino pauzirati nekoliko mjeseci zbog ozljede stopala.

Nakon stanke, Arsenal će 4. travnja igrati u gostima protiv drugoligaša Southamptona u četvrtfinalu FA kupa, a tri dana kasnije u Lisabonu protiv Sportinga, u prvoj četvrtfinalnoj utakmici Lige prvaka.

Borbu za titulu u Premier ligi Arsenal nastavlja 11. travnja na domaćem terenu protiv Bournemoutha. Momčad Mikela Artete je prva na ljestvici s 70 bodova, devet više i utakmicom više od drugoplasiranog Manchester Cityja.