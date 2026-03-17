Slovenski izbornik potvrdio: Zajc je odbio povratak u reprezentaciju

Tom Dubravec/CROPIX via Guliver

Izbornik slovenske nogometne reprezentacije Boštjan Cesar objavio je svoj prvi popis igrača za nadolazeće utakmice protiv Mađarske (28.3.) i Crne Gore (31.3).

Potvrdio je Cesar da kapetan Jan Oblak mora pauzirati zbog nedavne ozljede, no vratar Atletico Madrida ipak će se pridružiti momčadi na okupljanju kako bi proveo dan sa suigračima na početku novog poglavlja. U reprezentaciji neće biti veznjaka Dinama, Mihe Zajca.

“Sastao sam se s Mihom Zajcem, no on je odlučio da više neće biti dio reprezentacije. Što se mene tiče, ta je priča završena”, kratko je poručio izbornik.

Zajc je seniorski debi za reprezentaciju Slovenije upisao 23. ožujka 2016. u prijateljskoj utakmici protiv Makedonije, nakon što je prethodno prošao sve mlađe selekcije od U-16 do U-21 razina između 2009. i 2016. Za seniorsku reprezentaciju ima 39 nastupa i osam golova.