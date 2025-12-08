Slovenci htjeli Sancheza kao nasljednika Keka, Rijekin trener ih odbio

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Matjaž Kek napušta mjesto izbornika Slovenije krajem godine, a Nogometni savez već traži nasljednika. Prema slovenskim medijima, prvi izbor bio je trener Rijeke Victor Sánchez, no Španjolac je odbio ponudu.

Iako ne isključuje mogućnost da jednoga dana vodi Sloveniju, Sanchez je trenutno zadovoljan u Rijeci, gdje ima ugovor do 2027., i ne želi napuštati projekt koji je tek započeo.

Predsjednik NZS-a Radenko Mijatović istaknuo je da se Slovenija neće žuriti s izborom novog izbornika, jer prve natjecateljske utakmice stižu tek na jesen iduće godine. Kao alternativa se spominje trener Celja Albert Riera, premda postoje organizacijske prepreke oko njegovog angažmana.

Sanchez, koji je prošle sezone vodio Olimpiju do naslova prvaka, danas je fokusiran na Rijeku i nadolazeći duel s Celjem, koji će simbolično suprotstaviti dvojicu Španjolaca s jakim slovenskim tragom. Tko god naslijedi Keka, morat će opravdati visoka očekivanja, jer Kek u slovenskom nogometu ostavlja status trenera s posebnim poštovanjem.