Slot ne želi biti nizozemski izbornik, krenuli pregovori s Martinezom

Bivši trener Liverpoola, 47-godišnji Nizozemac Arne Slot, potvrdio je da je vodio razgovore o angažmanu na upražnjenu izborničku poziciju u nizozemskoj reprezentaciji, ali je rekao da se povukao jer želi i dalje raditi u klupskom nogometu.

Slot je u svojoj debitantskoj sezoni odveo Liverpool do 20. naslova prvaka Engleske, ali je prošlu sezonu završio na petom mjestu što je rezultiralo otkazom koji mu je uručen 30. svibnja.

Nizozemska reprezentacija je ostala bez izbornika nakon što su Nizozemci ispali u šesnaestini finala od Maroka u raspucavanju jedanaesteraca, a Ronald Koeman poslije poraza podnio ostavku.

Od tada je vodstvo Kraljevskog nizozemskog nogometnog saveza (KVNB) u potrazi za njegovim nasljednikom, a Slot je bio jedan od kandidata.

“Tijekom posljednjih nekoliko tjedana, a posebno posljednjih nekoliko dana, pojavila su se razna izvješća o upražnjenom mjestu u nizozemskoj reprezentaciji, sugerirajući da sam se povukao iz procesa nakon dugih pregovora, koji su uključivali razgovore o plaći i trajanju ugovora. Ta nagađanja su netočna. Jednostavno nikada nismo došli do te faze pregovora”, rekao je Slot za nizozemski mrežni portal Voetbal International.

Slot je naveo da ga u ovom trenutku profesionalno više privlači rad u nekom klubu.

„U ovoj fazi karijere, radije se vidim na terenu za trening sa svojim igračima svaki dan. Nešto što jednostavno nije moguće na isti način s reprezentacijom. Zasad vjerujem da mi klupski nogomet još uvijek ima puno toga za ponuditi“, rekao je trener koji je prije dolaska u Liverpool s Feyenoordom bio prvak Nizozemske 2023.

No, Slot nije odbacio mogućnost da u nekom trenutku preuzme vođenje nizozemske reprezentacije.

“Bila bi mi velika čast jednog dana predstavljati svoju zemlju kao izbornik. Međutim, ovo nije bio pravi trenutak za mene.”

Prema izvješćima u nizozemskim medijima, predstavnici KNVB-a su sad u pregovorima s bivši belgijskim i portugalskim izbornikom, 53-godišnjim španjolskim stručnjakom Robertom Martinezom. On je nakon poraza u osmini finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva od Španjolske (1-0) podnio ostavku na dužnost izbornika portugalske reprezentacije.