Slijep je na jedno oko, a na Badnjak je započeo nevjerojatni preokret svoje reprezentacije

Burkina Faso je u dramatičnoj utakmici prvog kola skupine E Afričkog kupa nacija svladala Ekvatorijalnu Gvineju rezultatom 2:1. Ekvatorijalna Gvineja vodila je sve do pete minute sudačke nadoknade zahvaljujući pogotku Marvina Anieboha, no tada je uslijedio potpuni preokret. U 95. minuti izjednačio je Georgi Minoungou, a samo tri minute kasnije Edmond Tapsoba donio je Burkini Faso pobjedu i veliko slavlje.

Posebnu težinu ovom trijumfu daje činjenica da je izjednačujući pogodak postigao 23-godišnji Minoungou, nogometaš koji vidi samo na jedno oko. On je 2022. godine iz druge češke lige preselio u drugu momčad Seattle Soundersa, a nakon godinu i pol izborio je mjesto u prvoj MLS ekipi. Međutim, pripreme u Marbelli pretvorile su se u životnu dramu.

VIDEO / Burkina Faso gubila do 95. minute pa upisala pobjedu u ludoj utakmici

Nakon nekoliko treninga njegovo je oko zbog infekcije počelo naglo oticati i svrbjeti. U početku nije shvaćao ozbiljnost situacije, no stanje se ubrzo pogoršalo.

“Najprije je postalo crno, zatim crveno, a nakon dva tjedna potpuno bijelo”, ispričao je u lipnju za Sport Bible. Hitna operacija nije pomogla jer su živci na lijevom oku u potpunosti odumrli.

Liječnici su mu tada rekli da više nikada neće igrati nogomet, no Minoungou nije prihvatio takvu sudbinu. Zamolio je klub da mu dopusti nastavak treninga.

“Rekao sam: ako budem dobar, nastavljam, ako ne – prestajem”, prisjetio se. I pokazalo se da je bio više nego spreman.

“Radio sam jače nego ikad. Nisam više mogao vidjeti sve, ali sam osjećao igru i čitao situacije. Mozak se prilagodio. Ponekad uopće ne vidim braniča – jednostavno ga osjetim i promijenim smjer. Instinkt i osjećaj postali su presudni”, objasnio je.

Put do statusa reprezentativca i strijelca na Afričkom kupu nacija otvorilo mu je Svjetsko klupsko prvenstvo održano prošlog ljeta.

“Taj turnir mi je promijenio karijeru jer se MLS često ne prati dovoljno”, rekao je u razgovoru za Afrički nogometni savez.

Reprezentacija Burkine Faso, čije boje brani iako je rođen i odrastao u Obali Bjelokosti, danas zasigurno s ponosom gleda na svog junaka koji je nogometnu afirmaciju pronašao daleko od afričkog kontinenta.