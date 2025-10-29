SK doznaje: Veljko Paunović novi je izbornik Srbije

Podijeli :

AP Photo/Miguel Oses via Guliver

Sve je dogovoreno u srijdu popodne – Veljko Paunović bit će izbornik nogometne reprezentacije Srbije!

Iako još nema službene potvrde iz Nogometnog saveza Srbije niti od budućeg izbornika, prema informacijama Sport Kluba postignut je konačan dogovor – reprezentaciju Srbije preuzet će Veljko Paunović.

Očekuje se da će informacija u četvrtak biti i službeno potvrđena.

U miru, daleko od pritiska javnosti, i uz prethodno odobrenje Izvršnog odbora FSS-a, glavni tajnik saveza Branko Radujko vodio je diskretne pregovore s jedinim ozbiljnim kandidatom. Ono što je u početku djelovalo gotovo nemoguće, vremenom je dobilo realne obrise. Nakon konkretnih razgovora i rješavanja ključnih prepreka, stigao je i pozitivan odgovor iz Španjolske.

Pregovori su završeni u Madridu, gdje su se posljednjih dana sastajali Paunović i Radujko, dogovarajući dugoročnu suradnju.

Prema informacijama iz više izvora, obje strane pokazale su spremnost na suradnju i postigle određene kompromise. Tada je postalo jasno da povratak Veljka Paunovića u srpski nogomet nije samo puka želja navijača.

Konačan dogovor postignut je neposredno prije definiranja popisa igrača za utakmice protiv Engleske i Latvije. Iako su predstavnici FSS-a, posebno Radujko, zagovarali ideju da Paunović preuzme momčad već u tim susretima, novi izbornik zalaže se za početak mandata od siječnja 2026., kao „nultu točku“ novog ciklusa.

Taj je detalj bio predmet iscrpnih razgovora posljednjih dana.

Službeno, Veljko Paunović bit će 12. izbornik Srbije u punom mandatu, naslijedit će Dragana Stojkovića, čiji je angažman trajao gotovo četiri godine i osam mjeseci.

Službena potvrda očekuje se uskoro – odluku će potpisati članovi Izvršnog odbora FSS-a.