SK doznaje: Igor Bišćan jedan je od kandidata za klupu Slovenije

„Ako gledamo raspon mogućnosti, ne smijemo isključiti da slovensku reprezentaciju vodi strani stručnjak. No, naši su limiti, kada je riječ o financijama, ograničeni. Izbor opcija nije velik. Logično je da nećemo samo zato što imamo vremena reći – bit će već nešto. Natjecanja će se sada završiti, provjerit ćemo moguće kandidate i, kada utvrdimo tko je prikladan te s njim pronađemo zajednički jezik, donijet ćemo odluku i obavijestiti vas. Trenutačno, međutim, još nemamo ništa što bi za vas bilo zanimljivo.“

Tim je riječima izbor novog izbornika slovenske reprezentacije u ponedjeljnoj emisiji Pod prečko komentirao prvi čovjek slovenskog nogometa Radenko Mijatović. Pritom je otvoreno priznao kako potraga za novim izbornikom još nije započela. Predsjednik Nogometnog saveza Slovenije ovih je dana otputovao na kongres FIFA-e u Katar, dok bi sljedeći tjedan trebao donijeti prve sastanke i razgovore o tome tko će u budućnosti voditi slovensku nogometnu reprezentaciju.

Popis kandidata počeo se sužavati nakon što je Mijatović javno odbacio imena poput Alberta Riere i Víctora Sáncheza. Činilo se da su u igri ostali isključivo domaći stručnjaci, predvođeni Boštjanom Cesarom, Darkom Milanićem, Antomm Šimundžom i Lukom Elsnerom. Ipak, posljednjih dana u slovenskoj nogometnoj javnosti pojavilo se još jedno ime, pomalo zaboravljenog stručnjaka s dvostrukom slovenskom krunom – Igora Bišćana.

47-godišnji Hrvat iza sebe ima impresivnu igračku karijeru, tijekom koje je nosio dresove Dinama, Panathinaikosa te pet godina engleskog velikana Liverpoola. Trenerski put započeo je u Rudešu, a posebno se dokazao na klupi ljubljanske Olimpije, s kojom je u sezoni 2017./2018. osvojio naslov prvaka i Kup, da bi se nakon sezone, zbog iznenađujuće odluke tadašnjeg predsjednika Milana Mandarića, oprostio od Ljubljane.

U nastavku karijere Bišćan je vodio Rijeku, mladu hrvatsku reprezentaciju i zagrebački Dinamo, dok je posljednjih godina radio u arapskom svijetu, vodeći Al-Shabab iz Saudijske Arabije i katarski Al-Ahli, koji je napustio krajem studenoga, pa je trenutačno slobodan na trenerskom tržištu.

Kako doznajemo iz naših izvora iz Slovenije, Bišćan je upoznat s informacijom da se nalazi među potencijalnim kandidatima za izbornika Slovenije. Istodobno ga se snažno povezuje i s mogućim dolaskom na klupu Dinama, u slučaju da Mario Kovačević napusti klub tijekom zime. No moguće je da će te planove Zagrepčanima pomrsiti upravo Nogometni savez Slovenije. Ipak, prerano je govoriti o najozbiljnijem kandidatu za slovensku klupu – konkretna potraga započet će u narednim danima, ali je jasno da će čelnici slovenskog nogometa razmatrati i Hrvata koji je u Sloveniji ostavio iznimno snažan trenerski dojam.