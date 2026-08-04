Sepp Blatter ima ideju: ‘Vrijeme je da Infantina zamijeni žena’

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Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino suočava se sa kritikama zbog neuspjelog pokušaja prodaje televizijskih prava za Svjetsko prvenstvo. Nekadašnji prvi čovjek svjetskog nogometa Sepp Blatter smatra da zna tko bi ga trebao naslijediti.

Propao je posao vrijedan potencijalnih 3,6 milijardi eura, a Infantino je pritom izgubio i potporu brojnih suradnika. Među onima koji su mu okrenuli leđa navodno su i Nogometni savez Srbije te FIFA-in direktor za globalni razvoj Arsène Wenger.

Blatter smatra da je vodećoj svjetskoj nogometnoj organizaciji potrebno novo lice na čelu – i to žena.

“Lisa Klaveness zaslužuje najveće moguće poštovanje. Bila je jedina koja je uvijek imala jasan stav i odbijala ići linijom manjeg otpora. Došlo je vrijeme da žena preuzme vodeću poziciju u FIFA-i”, rekao je 90-godišnji Blatter.

Riječ je o bivšoj norveškoj nogometašici, koja je od 2022. godine predsjednica Nogometnog saveza Norveške.

Lise Klaveness deserves the utmost respect. She was the only one who always took a clear stand and did not go along with the mainstream. And at FIFA, the time is right for a woman to take the lead. #liseklaveness #norgesfotballforbund #norge #fifa #gianniinfantino #lise4president… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) August 4, 2026

Blatter je bio predsjednik FIFA-e od 1998. do 2015. godine, kada je smijenjen zbog afere povezane s isplatom novca tadašnjem predsjedniku UEFA-e Michelu Platiniju. Zbog tog korupcijskog slučaja pod istragom su se našli brojni sadašnji i bivši nogometni dužnosnici.

Upravo mu je sporna isplata od dva milijuna švicarskih franaka Platiniju presudila, a na čelu FIFA-e naslijedio ga je Gianni Infantino. Mnogi smatraju da ni njegov mandat dosad nije ispunio očekivanja.