Saudijska Arabija spremna organizirati SP sa 64 reprezentacije

Podijeli :

AP Photo/Baraa Anwer via Guliver Images

Saudijska Arabija je spremna i želi ugostiti 64 momčadi na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2034., ako Međunarodna nogometna federacija (Fifa) prihvati kontrovoerzni prijedlog za proširenje s 48 reprezentacija koliko će ih biti na SP-u 2026. u SAD-u, Kanadi i Meksiku, rekao je saudijski ministar sporta.

Princ Abdulaziz bin Turki Al-Faisal rekao je odabranoj grupi izvjestitelja na F1 Velikoj nagradi Saudijske Arabije u Džedi da se njegova država ne protivi proširenju.

“Spremni smo, ili ćemo biti spremni. Ako to bude odluka FIFA-e, onda ćemo je rado provesti u djelo”, istaknuo je Al-Faisal.

FIFA je već službeno objavila Saudijsku Arabiju kao domaćina Svjetskog prvenstva 2034. godine u prosincu, što je odluka koju su mnogi kritizirali, prvenstveno zbog optužbi o navodnim kršenjima ljudskih prava.

Saudijska Arabija uložila je mnogo novca u proteklih nekoliko godina, a za potrebe Mundijala najavili su izgradnju ili rekonstrukciju ukupno 15 stadiona. Saudijci kažu kako su u redovitom kontaktu s Katarom, koji je ugostio posljednje SP 2022. godine, kako bi naučili iz njegovog iskustva.

Al-Faisal je potvrdio da će SP u Saudijskoj Arabiji proteći bez alkohola, koji je u toj državi zabranjen.

“Hoće li se to promijeniti u budućnosti? Ne znamo. Ali ne vidim kako to utječe na naše sportske događaje. Imali smo ih do sada preko 100. Ljudi nam dolaze iz svih krajeva svijeta i svi su sretni gostoprimstvom i iskustvom.”