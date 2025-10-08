Ronaldo: Znam da sam vam već dosadan, ali…

Podijeli :

AP Photo/Luis Vieira via Guliver

Cristiano Ronaldo (40) je u utorak navečer dobio nagradu portugalskog saveza za najboljeg igrača svih vremena,

Na ceremoniji dodjele Ronaldo je govorio o svojoj budućnosti.

“Znam da sam vam već dosadan sa svim ovim nagradama. No, ja sam sretan i ponosan na ovu nagradu, a smatram da imam još puno dati nogometu”, rekao je Ronaldo na ceremoniji i ponovio svoj plan:

“Moj plan je jasan. Želim igrati nogomet još nekoliko godina. I dalje igram dobro, pomažem i svojem klubu i reprezentaciji i zašto ne bih nastavio? Nije mi ostalo još puno godina na terenu, ali želim u njima maksimalno uživati. Više ne radim dugoročne planove nego kratkoročno, tako je zanimljivije. Sad je cilj plasirati se na Svjetsko prvenstvo, a što će se tamo dogoditi ćemo vidjeti.”

Ronaldo je sa saudijskim Al Nassrom produžio ugovor do 2027. U Saudijskoj Arabiji odigrao je 111 utakmica te upisao 98 golova i 20 asistencija.

