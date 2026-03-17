Ronaldinho poslao brutalnu poruku Ancelottiju nakon objave popisa za Hrvatsku

REUTERS/Jakub Porzycki via Guliver

Nižu se reakcije na popis Carla Ancelottija.

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije, objavio je popis igrača za dvije prijateljske utakmice ovog ožujka, protiv Hrvatske i Francuske. Brazil će prvo igrati protiv Francuske u Bostonu 26. ožujka, dok je 31. ožujka u Orlandu na programu ogled protiv Hrvatske.

Premda je legendarni brazilski nogometaš Neymar bio na širem popisu Ancelottija, talijanski stručnjak ga nije uvrstio u momčad za američku turneju. Zbog toga se nižu reakcije, a među prvima se oglasio legendarni Ronaldinho.

“Neymar je i na jednoj nozi bolji od većine Brazilaca u ovom trenutku. Jednostavno više ne uživam gledajući Brazil kao nekad. On mora biti u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu”, poručio je legendarni Brazilac.

Podsjetimo, ovako je odluku o nepozivanju Neymara objasnio Ancelotti:

“Ako Neymar bude spreman, možda će ići na Svjetsko prvenstvo, ali možda i neće. Ako nije sto posto spreman, neće biti tu. Ako uspije doći do sto posto, možda će biti pozvan. Trenutačno nije spreman. Kao što sam rekao, konačan popis tek dolazi. Neymar mora nastaviti raditi, igrati, pokazivati svoju kvalitetu i ostati u dobroj fizičkoj formi.”

Golmani: Alisson, Bento, Ederson

Obrana: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Vezni red: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara

Napad: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior, Joao Pedro