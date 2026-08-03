Prvi savez napustio Infantina: Wales više ne podržava njegov reizbor za predsjednika FIFA-e

Podijeli :

YOLANDA RUIZ via Guliver

Nogometni savez Walesa prvi je službeno povukao potporu za reizbor Giannija Infantina za predsjednika Međunarodne nogometne federacije (FIFA).

Ovaj potez uslijedio je nakon gubitka povjerenja u Infantinovo vodstvo poslije neuspjelog pokušaja prodaje udjela u Svjetskom prvenstvu privatnim investitorima, priopćio je Nogometni savez Walesa (FAW).

“Ovim putem potvrđujemo povlačenje potpore kandidaturi gospodina Giannija Infantina za reizbor na dužnost predsjednika FIFA-e za mandat od 2027. do 2031. godine.

“Nedavni propusti u dobrom upravljanju, procesima, vodstvu, vrijednostima, odnosima s dionicima, komunikaciji i prosudbi doveli su nas do zaključka da je gospodin Infantino izgubio povjerenje FAW-a za nastavak obnašanja dužnosti čelnog čovjeka svjetskog nogometa. Neuspjeh u stavljanju najboljih interesa nogometa na prvo mjesto nešto je što ne možemo prihvatiti”, stoji u priopćenju.

Ranije je i novoizabrani britanski premijer Andy Burnham kritizirao Švicarca.

“Ne vjerujem da je on prava osoba za vođenje nogometa naprijed na svjetskoj razini. Plan koji je predložen bio je uvredljiv za mnoge ljude, za nogometne djelatnike diljem svijeta, i ne možemo jednostavno nastaviti dalje i zaboraviti to. To nije bilo prihvatljivo.”

Planovi predsjednika FIFA-e propali su nakon što se 55 zemalja članica UEFA-e složilo bojkotirati Svjetsko prvenstvo i ostala FIFA-ina natjecanja. CONCACAF i Azijska nogometna konfederacija također su objavili da se protive tom planu.