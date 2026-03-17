Protivnici Hrvatske na SP-u također će igrati pripremnu utakmicu protiv Brazila

Nogometaši Paname odigrat će prijateljsku utakmicu s Brazilom 31. svibnja, a onda i još jednu s nepoznatim suparnikom na svom terenu, prije nego što će se na Svjetskom prvenstvu suprotstaviti reprezentacijama Hrvatske, Gane i Engleske.

Brazil , peterostruki prvak svijeta, ugostit će Panamu na stadionu Maracana u Rio de Janeiru.

“To je vrijedna prilika da momčad pod vodstvom trenera Thomasa Christiansena odmjeri snage s jednom od najjačih reprezentacija svijeta, rangiranom na 5. mjestu Fifine ljestvice”, priopćio je Panamski nogometni savez.

“Utakmica će biti odigrana u sklopu naših priprema, manje od tri tjedna prije nastupa na Svjetskom prvenstvu”, dodao je.

Brazilci, koji se nadaju naslovu svjetskog prvaka, na Maracani će se oprostiti od svojih navijača prije odlaska na prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko.

Za dva tjedna će odigrati i pripremnu utakmicu s Hrvatskom u američkom gradu Orlandu.

Panama i Brazil dosad su igrali pet puta, pri čemu je srednjoamerička zemlja s 4 milijuna stanovnika upisala četiri poraza i neriješen rezultat 1-1 ostvaren 2019. u prijateljskom ogledu u Portu.

Panama će krajem ovog mjeseca odigrati i dvije gostujuće pripremne utakmice s Južnom Afrikom.

Nekoliko dana nakon utakmice s Brazilom, ugostit će na svom stadionu Rommel Fernandez Gutierrez u Ciudad de Panami jednu reprezentaciju iz svog susjedstva, čije će ime biti poznato u nadolazećim danima.

To će joj biti posljednja provjera uoči puta na Svjetsko prvenstvo, drugo u njenoj povijesti, nakon što 2018. nije prošla skupinu.

Panama će na nadolazećem prvenstvu igrati prvo s Ganom 17. lipnja u Torontu, a onda će se na istom stadionu sučeliti s Hrvatskom u sklopu skupine L u kojoj je još i Engleska.