Prosinečki remizirao s Palestinom i prvi put izbjegao poraz na klupi azijske reprezentacije

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U subotu popodne Kirgistan, čiji je trener proslavljeni hrvatski nogometaš Robert Prosinečki, je na domaćem terenu ugostio reprezentaciju Palestine te su remizirali s 0:0.

Ovaj susret bio je treći za Prosinečkog na klupi Kirgistana. “Žuti” je preuzeo klupu azijske reprezentacije u prosincu 2025. godine i dosad još nije upisao pobjedu. U prvom susretu izgubio je od Ekvatorijalne Gvineje da bi tri dana kasnije upisao poraz od reprezentacije Madagaskara.

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Protiv Palestine je izbjegao poraz te je remizirao 0:0. Ovo će ekipi Kirgistana donijeti bodove na FIFA ljestvici jer je Palestina bolje rangirana (95.) dok je Kirgistan 107.

U sljedećem susretu, za tri dana, Kirgistan će ponovno igrati protiv Palestine te će Prosinečki tražiti svoju prvu pobjedu na klupi.

Osim reprezentacije Kirgistana, hrvatski trener vodio je Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Od klubova je vodio Crvenu zvezdu, Kayserispor, Denizlispor, Olimpiju iz Ljubljane te Rudeš.