Preminuo je Jorge Messi (68), otac Lionela Messija

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Federico Pestellini Panoramic via Guliver Images

Jorge Messi, otac argentinske nogometne zvijezde Lionela Messija, preminuo je u 68. godini nakon duge i teške bolesti.

Argentinski mediji navode da je preminuo u bolnici u Rosariju, svom rodnom gradu, gdje je posljednjih godina imao ozbiljnih zdravstvenih problema.

Jorge je tijekom cijele Lionelove karijere bio jedna od najvažnijih osoba u njegovu životu. Njegova uloga posebno je bila značajna u najranijim danima buduće nogometne zvijezde, kada se obitelj suočavala s visokim troškovima liječenja hormonom rasta.

Dok je Lionel kao dječak igrao za Newell’s Old Boys, obitelj je pokušavala pronaći dugoročno rješenje za njegovo liječenje. Nakon što ga nisu uspjeli pronaći u Argentini, otvorila se mogućnost odlaska u Barcelonu. Jorge je tada ostao sa sinom u Španjolskoj, dok se dio obitelji zbog teške prilagodbe vratio u Rosario.

Lionel Messi kasnije je u više navrata govorio o tome koliko mu je očeva podrška značila tijekom tog zahtjevnog razdoblja i koliko je odluka o odlasku u Španjolsku utjecala na nastavak njegove karijere.

Jorge je s vremenom preuzeo i velik dio poslovnih obveza vezanih uz sina. Sudjelovao je u pregovorima oko ugovora, suradnji s klubovima i brojnim svjetskim brendovima, no pritom je uglavnom izbjegavao medijsku pozornost.

O njegovim zdravstvenim problemima šira je javnost dodatno doznala tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine, kada je Lionel Messi govorio o teškom privatnom razdoblju kroz koje prolazi njegova obitelj.

Jorge Messi po struci je bio kemijski tehničar, a u mladosti je i sam igrao nogomet u mlađim kategorijama Newell’s Old Boysa. Ipak, najviše će ostati zapamćen po ulozi koju je imao u životu i karijeri svog sina te podršci koju mu je pružao od najranijih dana do svjetske slave.

Lionel Messi zasad se nije javno oglasio o smrti svog oca.