Pratite na SK: Poznati su svi parovi osmine finala Afričkog kupa nacija, evo i rasporeda!

AP Photo/Themba Hadebe via Guliver

Nogometaši Obale Bjelokosti i Kameruna slavili su preokretima u 3. kolu skupine F Afričkog kupa nacija čime su kompletirani parovi osmine finala.

Tinejdžerska zvijezda Christian Kofane najavio je svoj dolazak na međunarodnu scenu golom kojim je Kamerun preokrenuo rezultat i pobijedio Mozambik 2-1 te završio drugi u skupini F na Afričkom kupu nacija u Maroku.

Devetnaestogodišnjak iz Bayer Leverkusena tek je drugi put nastupio za Neukrotive lavove, nakon što je ranije ove sezone odbio pozive kako bi se koncentrirao na svoju prvu sezonu u Bundesligi gdje je već ostavio dojam. Kamerun mu je dopustio da ostane u Leverkusenu do uoči turnira u Maroku, gdje su se dugo iščekivale njegove prve utakmice.

Nakon što je promašio nekoliko poluprilika na početku srijedinog susreta, Kofane je u 55. minuti pogodio mrežu s ruba kaznenog prostora za konačnih 2-1. Mozambik je poveo preko Gennya Katama, a Kamerunci su izjednačili autogolom Nenea u 28. minuti.

Peterostruki osvajač Kupa nacija, Kamerun, završio je sa šest bodova, ali je iza branitelja naslova, Obale Bjelokosti, zbog gol razlike, te će u osmini finala igrati s Južnom Afrikom u najjačem paru nokaut faze.

OBALA BJELOKOSTI SVLADALA GABON

Branitelji naslova Obala Bjelokosti pobijedila je već eliminirani Gabon s 3-2 nakon što im je tinejdžer Bazoumana Touré glavom postigao pobjednički gol u sudačkoj nadoknadi u Marakešu, što im je osiguralo prvo mjesto u skupini.

Gabon je ispao nakon drugog kola i uzastopnih poraza, te je bio bez ozlijeđene zvijezde Pierre-Emericka Aubameyanga, ali su im golovi Guelora Kange (11) i Denisa Bouange (22) donijeli vodstvo od 2-0.

Momčad trenera Emersea Faea smanjila je preko Jean-Philippea Krassa (44), a zatim izjednačila golom Evanna Guessanda šest minuta prije kraja, prije nego što je Touré osigurao pobjedu koja im osigurava susret u osmini finala s Burkinom Faso u Marakešu sljedećeg utorka.

Subota, 3. siječnja

(17:00, Tanger) Senegal – Sudan

(20:00 sati, Casablanca) Mali – Tunis

Nedjelja, 4. siječnja

(17:00, Rabat) Maroko – Tanzanija

(20:00, Rabat) Južna Afrika – Kamerun

Ponedjeljak, 5. siječnja

(17:00 sati, Agadir) Egipat – Benin

(20:00 sati, Fez) Nigerija – Mozambik

Utorak, 6. siječnja

(17:00, Rabat) Alžir- DR Kongo

(20:00 sati, Marrakech) Obala Bjelokosti- Burkina Faso