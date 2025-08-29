Poznato na kojem stadionu Hrvatska ugošćuje Gibraltar

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Kvalifikacijska utakmica za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2026. godine između Hrvatske i Gibraltara bit će odigrana 12. listopada 2025. u Varaždinu.

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza odlučio je kako će susret Hrvatske i Gibraltara, u sklopu Europskih kvalifikacija za svjetsku smotru u Kanadi, SAD-u i Meksiku, biti odigran na Gradskom stadionu u Varaždinu, što je odobrila i Europska nogometna federacija (UEFA).

Ta je utakmica na rasporedu 12. listopada ove godine, nakon što Vatreni u rujnu odrade gostovanje kod Farskih otoka i domaći sraz s Crnom Gorom, a 9. listopada snage odmjere s Češkom u Pragu. U preostalim okršajima u Skupini L, Hrvatska će u studenome ugostiti Farske otoke i gostovati kod Crne Gore.

Izabranici Zlatka Dalića odlično su startali u kvalifikacijski ciklus, visokom pobjedom upravo kod Gibraltara (7:0) te uvjerljivim slavljem protiv Češke u Osijeku (5:1).