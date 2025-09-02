Policija razmišlja o zabrani dolaska gledatelja na utakmicu BiH u Mostaru

Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko neretvanske županije razmatra mogućnost da se nadolazeća utakmica mladih nogometnih reprezentacija BiH i Izraela, koja je na rasporedu u petak u Mostaru, odigra bez gledatelja.
“Odluka o eventualnoj zabrani prisustva gledatelja još nije donesena. O konačnoj odluci u vezi prisustva gledatelja, javnost će biti pravovremeno obavještena“, rečeno je Feni iz Ministarstva unutarnjih poslova (HNŽ).
Utakmica će sama po sebi zahtijevati snažne sigurnosne mjere, navode iz MUP-u.
“U vezi s predstojećom utakmicom mladih reprezentacija BiH i Izraela, nadležna policijska uprava poduzet će mjere i radnje iz svoje nadležnosti, u cilju osiguranja javnog reda i mira i sigurnosti svih sudionika“, istaknuli su iz MUP-a HNŽ-a.
