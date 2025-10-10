Plasman na SP zasad je osiguralo 20 reprezentacija, Europa još nema sigurnog putnika

Diljem svijeta igraju se kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se 2026. godine održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Hrvatska je pobjedom protiv Češke u Pragu imala priliku praktički osigurati direktan plasman, no susret je završio remijem bez golova.
Bit će to prvo Svjetsko prvenstvo na kojem će nastupiti 48 reprezentacija. Što se tiče podjele mjesta po kontinentima, Europa će imati 16 ekipa, Afrika devet, Azija osam, Južna Afrika šest, Oceanija jednu, a Sjeverna Amerika šest uključujući tri domaće nacije. Preostala dva mjesta bit će dodijeljena pobjednicima novog interkonfederacijskog turnira.
Za sada je svoj nastup osiguralo 20 reprezentacija, a to su:
Afrika: Alžir, Egipat, Maroko, Tunis
Europa: još uvijek nitko
Azija: Australija, Iran, Jordan (debitant), Japan, Južna Koreja, Uzbekistan (debitant)
Južna Amerika: Brazil, Argentina, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Urugvaj
Oceanija: Novi Zeland
Sjeverna Amerika: Domaćini SAD, Kanada i Meksiko
