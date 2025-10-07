Pašalić progovorio o Dalićevom jubileju: ‘Prije osam godina smo ga praktički upoznali na aerodromu’

Podijeli :

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja pripreme za nadolazeće susrete protiv Češke i Gibraltara. Mario Pašalić, koji je u utorak razgovarao s novinarima, istaknuo je kako pobjeda u Osijeku ne odražava pravo stanje stvari u odnosu s Češkom.

“Rezultat u Osijeku možda govori da je bilo lagano, ali sjetimo se da je dugo bilo 1:1. Bila je to nezgodna utakmica, iako je rezultat bio uvjerljiv. Istina, nedostaju im neki igrači, ali očekujemo agresivnu Češku koja će tražiti pobjedu jer im ona jedino igra.”

Osvrnuo se i na jubilej izbornika Zlatka Dalića, kojemu će nadolazeća utakmica biti 100. na klupi Hrvatske, naglasivši njegovu važnost za uspjehe reprezentacije.

“Prošlo je već osam godina od izbornikove prve utakmice, koja je bila specifična. Sve je bilo nekako na brzinu, izbornika smo praktički upoznali na aerodromu. Čestitke izborniku na 100. nastupu, nadam se da ćemo mu čestitati s pobjedom.”

Na kraju je Pašalić dodao da je momčad maksimalno fokusirana i svjesna važnosti nadolazećih susreta te da ih motivira želja da što prije potvrde plasman na Svjetsko prvenstvo.