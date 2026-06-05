Pala je petarda: Srbija teško deklasirana kod domaćina Svjetskog prvenstva

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AP Photo/Moises Castillo

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u prijateljskoj utakmici odigranoj u Toluki.

Jedan od domaćina nadolazećeg Svjetskog prvenstva, reprezentacija Meksika, slavila je uvjerljivih 5:1. Bio je to drugi uzastopni poraz Srbije u ovom reprezentativnom ciklusu, nakon što je prije pet dana izgubila od reprezentacije Zelenortskih Otoka rezultatom 3:0.

Meksiko preokrenuo nakon vodstva Srbije

Srbija je povela u 19. minuti pogotkom Petra Stanića, no domaćin je do kraja prvog poluvremena uspio preokrenuti rezultat. Johan Vásquez izjednačio je na 1:1 u 34. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela Stefan Bokinac zabio je autogol za vodstvo reprezentacije Meksika.

U nastavku susreta Meksikanci su potvrdili pobjedu. Raúl Jiménez povisio je na 3:1 u 57. minuti, a zatim je uslijedio još jedan autogol srpske momčadi. Adem Avdić nespretno je reagirao u 72. minuti i zatresao vlastitu mrežu za 4:1. Konačnih 5:1 postavio je Luis Chávez u 90. minuti.

Srbija bez najvećih zvijezda

Valja istaknuti da je Srbija, kao i u prethodnoj utakmici protiv reprezentacije Zelenortskih Otoka, nastupila u znatno oslabljenom sastavu. Najveće zvijezde nisu bile na popisu izbornika Veljka Paunovića pa je momčad uglavnom bila sastavljena od igrača iz domaćeg prvenstva te nogometaša s malo ili bez reprezentativnog iskustva.