Ozbiljne optužbe prvog čovjeka Napolija: ‘Za poziv u reprezentaciju Italije se uzima mito!’

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Vlasnik i predsjednik Napolija Aurelio De Laurentiis iznio je ozbiljne optužbe protiv Talijanskog nogometnog saveza i svih uključenih u mehanizam donošenja odluka o odabiru reprezentacije.

Novinar Nicolo Schira objavio je na društvenim mrežama X izjavu koju je De Laurentiis dao američkoj mreži CBS u kojoj je optužio trenerske stožere da uzimaju novac u zamjenu za odabir reprezentacije.

“U Italiji se igrači pozivaju u reprezentaciju novcem ispod stola od agenata: to je neprofesionalno, ali događa se…”, rekao je prvi čovjek Napolija.

Ovo je ozbiljna optužba za korupciju, koja, ako postoje dokazi, zahtijeva odgovor policije i tužitelja.

Iako De Laurentiis nije ponudio dokaze niti pojasnio koji su igrači i treneri u to uključeni, predsjednik Napolija bio je izričit da u talijanskom nogometu postoji visoka razina korupcije na razini reprezentacije, s ciljem podizanja tržišne cijene igrača koji se pozivaju u reprezentaciju.