Olić objavio popis za U-21 reprezentaciju: Vraća se Vušković

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Izbornik U-21 reprezentacije, Ivica Olić, objavio je popis igrača za prvu utakmicu kvalifikacija za Europsko prvenstvo 2027. godine koje će se održati u Albaniji i Srbiji. Mladi Vatreni 9. rujna 2025. u Trabzonu gostuju kod Turske.

Hrvatska U-21 reprezentacija u kvalifikacijama će nastupati u skupini H zajedno s Ukrajinom, Mađarskom, Turskom i Litvom.

Izbornik Ivica Olić pozvao je 23 igrača te poslao 10 pretpoziva.

“Nakon dva dobra pripremna ciklusa i osvojenog turnira u Kataru od nove generacije očekujemo da u tom smjeru i nastavimo. Čeka nas zahtjevna skupina i već prva utakmica protiv Turske u Trabzonu bit će veliki izazov. Igramo protiv kvalitetnog protivnika na njihovom terenu i znamo da neće biti lako”, započeo je Olić dodavši kako ga veseli što će na raspolaganju ponovno imati Luku Vuškovića.

“Veseli nas što ćemo ponovno imati na raspolaganju Luku Vuškovića, koji je stožerni igrač ove reprezentacije. U ovom trenutku za njega je najvažnije da ima značajnu minutažu, kao što je istaknuo i izbornik Zlatko Dalić, a istovremeno postoji mogućnost da ga se po potrebi ponovno priključi A reprezentaciji. Mlačić i Čović će nam se priključiti nakon što 3. rujna odigraju utakmicu za U-19 reprezentaciju protiv Italije. Cilj nam je otvoriti kvalifikacije na pravi način i pokazati da možemo konkurirati za plasman na Europsko prvenstvo”,zaključio je izbornik mlade reprezentacije.

Reprezentacija će se okupiti 1. rujna u Zagrebu gdje će se pripremati do putovanja u Tursku 7. rujna.

Nakon ove utakmice, u listopadu će mladi Vatreni igrati također jednu utakmicu, i to kod kuće protiv Ukrajine 14. listopada, dok u studenom slijede dvije utakmice, protiv Litve i Mađarske.

Popis pozvanih igrača za utakmicu protiv Turske:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (NK Rudeš), Toni Silić (HNK Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel)

Obrambeni: Dominik Prpić (FC Porto), Moreno Živković (GNK Dinamo), Branimir Mlačić (HNK Hajduk), Teo Barišić (Lyon), Šimun Hrgović (HNK Hajduk), Domagoj Bukvić (NK Osijek), Luka Vušković (Tottenham)

Vezni: Luka Vrbančić (NK Osijek), Fabijan Krivak (NK Lokomotiva), Adriano Jagušić (NK Slaven Belupo), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Lovro Zvonarek (Grasshopper Club Zürich), Šimun Mikolčić (NK Osijek), Patrice Čović (SV Werder Bremen)

Napadači: Mate Antunović (NK Varaždin), Fran Topić (GNK Dinamo), Filip Živković (NK Osijek), Roko Brajković (HNK Hajduk), Marin Šotiček (FC Basel 1893), Bruno Durdov (HNK Hajduk)

Pretpozivi: Ivan Šiško (NK Hrvace), Zvonimir Katalinić (NK Slaven Belupo), Noa Skoko (HNK Hajduk), Matija Subotić (NK Lokomotiva), Ante Kavelj (HNK Gorica), Gabriel Rukavina (HNK Rijeka), Šimun Butić (HNK Rijeka), Mirko Sušak (NK Lokomotiva), Phil Noah Pesch (1. FC Magdeburg), Lovre Kulušić (NK Bravo)