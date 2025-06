Olić nakon prijateljskog turnira: ‘Po ovakvom vremenu je teško sjediti i gledati, a kamoli igrati’

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Hrvatska U-21 reprezentacija odigrala je neriješeno sa Švedskom u posljednjem, trećem susretu prijateljskog turnira.

U trećoj, posljednjoj utakmici prijateljskog međunarodnog turnira u Hrvatskoj za uzraste do 21 godine, Hrvatska je upisala remi 1:1 protiv Švedske.

Vodeći pogodak za goste postigao je Björklund u 17. minuti, da bi Fran Topić izjednačio u 60. minuti.

Hrvatska je turnir okončala s dvije pobjede (protiv Katara i Irske) te remijem (protiv Švedske).

Nakon turnira izjavu za HNS dao je Ivica Olić:

“Ovo je sad već taj drugi turnir, drugi pripremni ciklus koji smo pozitivno odradili. I naravno da me to uvijek, na kraju prije svega zbog tih dečkih koji u tako kratko vrijeme imaju tri utakmice po ovako teškom vremenu gdje je teško sjediti i gledati, a ne još igrati. Oni su to sjajno odradili. Nemam što zamjeriti, radujem se svakoj dobroj akciji, svakoj dobroj šansi. Žao mi je Durdova što nije iskoristio još jednu, dvije, tri prilike koje je imao. Kao i u prošloj utakmici gdje je ekipa pokazala karakter, zrelost i pobjednički mentalitet, gdje su odradili utakmicu s nulom, a danas remi s dobrim protivnikom”, rekao je Ivica Olić.

“Vidjeli smo da smo i nakon 1-0 počeli, pogotovo 35. minuta uzeli kontrolu i imali utakmicu i šanse da okrenemo i pobijedimo. Međutim, kao što sam rekao, zadovoljan sam. Dobro su ovo odradili, ali najvažnije nam tek slijedi. To je deveti mjesec, Turska i mi svi zajedno na ovim pozitivnim rezultatima ćemo dalje raditi, da trudimo se biti još bolji i da u ovim kvalifikacijama budemo ekipa koja će od protivnika imati respekt”, dodao je Olić.

“U početku smo imali i dali iz naših build-upa čistu šansu protivniku koji nas je mogao kazniti još nekoliko situacija. Nakon nekog vremena postavimo kontrolu i krenemo igrati onako kako bi trebali igrati 90 minuta. To je za te godine i za takvu utakmicu normalno da će biti grešaka. Međutim, mene raduje ta njihova reakcija nakon primljenog gola, nakon greške. Oni se dižu i pokazuju svoju kvalitetu. I ovi mlađi igrači koji su prvi puta s nama pokazali da nisu tu bez veze, da su zaslužili biti ovdje i to je ono što mene raduje posebno. To je njima dodatni motiv da rade dobro, da budu još bolji i da vjeruju u ovo što mi želimo. A to je da ih što više pomognemo da budu prije svega dobri igrači, a na kraju i pošteni, dobri ljudi”, govori Olić.

Hrvatskoj slijede kvalifikacije za EP 2027. godine

“Grupa je takva, izgleda i siguran sam da svi vjeruju u prolaz, i Turska i Mađarska, a pogotovo Ukrajina, da mogu biti prvi, također Hrvatska. Nema izrazitog favorita kao u prošlim kvalifikacijama gdje smo imali Portugal, koji je, znamo što u tim generacijama, dugi niz godina. Tako da, dobro ćemo se pripremiti i evo, nadam se spremni dočekati deveti mjesec. Ono što je meni, što bi mene posebno radovalo naravno, a to je ta minutaža, da ti dečki dobiju minutažu u svojim klubovima i da se nastavljaju dalje razvijati, jer je neupitna kvaliteta”, zaključio je Olić.