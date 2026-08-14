Novi Zeland povukao potporu Gianniju Infantinu, jedini su to učinili u svojoj konfederaciji

Podijeli :

AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Oceanijska nogometna konfederacija (OFC) u petak je pozdravila FIFA-inu reviziju propalog plana o privatnim ulaganjima, no Novi Zeland se razišao s tim regionalnim blokom povukavši potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se našao pod velikim pritiskom.

Infantino, koji se iduće godine kandidira za novi mandat, suočio se s otvorenom pobunom nakon što su tri konfederacije – UEFA, AFC i CONCACAF – zatražile preispitivanje njegova vodstva i kritizirale njegovo postupanje u vezi s odbačenim planom o uvođenju privatnog kapitala u Svjetsko prvenstvo i druga FIFA-ina natjecanja.

Započela je otvorena pobuna protiv Infantina: Čeferin traži hitnu ostavku Infantino pokušava vratiti povjerenje, evo što je objavio o Bosni i Hercegovini

OFC, najmanja nogometna konfederacija s 11 punopravnih članica, istaknula je da je regija imala koristi od FIFA-ina vodstva, nakon što je u srijedu na sastanku raspravljala o spomenutom planu privatnih ulaganja.

“Izvršni odbor OFC-a pozdravlja odluku FIFA-e o povlačenju prijedloga FFE (FIFA Forward Enterprise) te njezinu spremnost da preispita pitanja vezana uz taj projekt”, navodi se u priopćenju OFC-a.

“OFC prepoznaje napredak postignut tijekom proteklog desetljeća u razvoju nogometa u Oceaniji pod vodstvom FIFA-e te potiče FIFA-u da iskoristi ovu reviziju kao priliku za utvrđivanje i provedbu svih potrebnih promjena.”

Međutim, Novi Zeland, jedina zemlja iz Oceanije koja se kvalificirala za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, objavio je da je povukao potporu Infantinovoj kandidaturi za reizbor na sljedećem FIFA-inom kongresu.

“Uz to, NZF (Novozelandski nogometni savez) traži i neovisnu reviziju koraka poduzetih pri razvoju programa ‘FIFA Forward Enterprise'”, navodi se u priopćenju.

“Nakon pažljivog razmatranja, NZF je zauzeo stav da su odluke i postupci unutar FIFA-e pridonijeli gubitku povjerenja i produbljivanju podjela u međunarodnom nogometu te da je potrebna neovisna revizija kako bi se povjerenje ponovno izgradilo.”

Infantinov prijedlog, koji je u međuvremenu povučen, uključivao je bespovratna sredstva u iznosu od 20 milijuna dolara za saveze članice u sljedećem ciklusu financiranja, iznos koji se mogao udvostručiti da su potpisali taj sporazum.

Nakon kriznog sastanka održanog prošlog tjedna u Maroku, FIFA se ispričala svojim 211 nacionalnih saveza zbog pogrešaka u postupanju s prijedlogom te objavila da njezino vodstvo u potpunosti podržava Infantina.