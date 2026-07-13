Novi izbornik Portugala o Ronaldu: ‘Sve dok on razumije granice…’

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver Image

Jorge Jesus imenovan je za izbornika Portugala, a već u prvim danima mandata morao je odgovarati na pitanja o Cristianu Ronaldu. Konkretan odgovor – nije dao. Očekivano.

Nakon eliminacije sa Svjetskog prvenstva od Španjolske, ceh je u Portugalu platio Roberto Martínez, sada već bivši izbornik.

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Na njegovo mjesto imenovan je Jorge Jesus koji je suradnju dogovorio do kraja sljedećeg Mundijala.

Ronaldov doprinos reprezentaciji jedno je od glavnih pitanja nakon nastupa Portugala na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Bilo je najava da će se povući iz državne reprezentacije, ali i najava da želi igrati na Europskom prvenstvu za dvije godine.

Očekivano, Jesusa su pitali hoće li računati na njega. Očekivano, izbjegao je konkretan odgovor:

“Cristiano je simbol portugalskog nogometa. Čast je raditi s njim. I vrlo je lako, sve dok on razumije svoje granice i moje granice u donošenju odluka. Već sam trenirao dvojicu od trojice najboljih igrača na svijetu, Neymara i Ronalda, trećeg nisam i neću, a to je Lionel Messi“, rekao je Jesus na predstavljanju.

Jasno je da je odluka o tome hoće li i dalje igrati samo na Ronaldu te da netko tko je tek postao izbornik takvu odluku ne može donijeti u roku od 48 sati od imenovanja i bez konzultacija s legendarnim igračem i Nogometnim savezom Portugala.