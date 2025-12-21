Nogometaši Ugande štrajkaju pred početak Afričkog kupa nacija

Podijeli :

imago/WEREK via Guliver

Nogometaši Ugande su navodno krenuli u štrajk zbog neisplaćenih naknada, a subotnji trening u Rabatu je otkazan, što je izazvalo veliku zabrinutost uoči otvaranja Afričkog kupa nacija, piše NBS Sport.

Kako se navodi, dio igrača odbio je trenirati i traže isplatu zaostalih dugovanja iz kvalifikacijskog ciklusa, kao i jasne financijske uvjete za nastup na prvenstvu. Zbog toga je otkazan trening koji se trebao održati u 16 sati na stadionu Stade Olympique Annex u marokanskom Rabatu.

Stručni stožer predvođen izbornikom Paulom Putom, stigao je na lokaciju tridesetak minuta ranije. Nakon što su postavili opremu, a autobus s igračima se nije pojavio sve su spakirali i vratili se u hotel.

Uganda svoju prvu utakmicu na AFCON-u igra već u utorak navečer protiv Tunisa. Nakon toga ih očekuju dvoboji s Tanzanijom 27. prosinca i Nigerijom 30. prosinca u vjerojatno najtežoj skupini na turniru, a sve pratite na Sport Klubu u izravnim prijenosima.

