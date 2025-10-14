Noćna mora za Češku se nastavila i nakon utakmice, ostali su ‘zarobljeni’ na Farskim otocima!

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Češka proživljava pravu noćnu moru! Nakon šokantnog poraza od Farskih otoka (2:1), koji ih je definitivno ostavio bez šanse za izravnu kvalifikaciju za Svjetsko prvenstvo, zadao im je još jedan bolan udarac.

Iako su htjeli što prije napustiti malu zemlju koja pripada Danskoj, gusta magla i loši vremenski uvjeti spriječili su planirani povratak u Češku.

Avion je trebao poletjeti u ponedjeljak, u 11 sati, ali nije stigao na Farske otoke. Pilot nije uspio sigurno prići kratkoj pisti, pa se vratio u Oslo.

Budući da let do norveške prijestolnice traje oko sat i pol, a potrebno je i dodatno vrijeme za dopunjavanje goriva, brzo je postalo jasno da će češka reprezentacija neko vrijeme biti “zarobljena” na Farskim otocima, piše Sport.cz.

Drugi avion namijenjen partnerima i sponzorima reprezentacije također je ostao prizemljen. Let je odgođen, a svi putnici su do utorka vraćeni u hotel. Samo su Lukas Horniček i Tomaš Souček uspjeli napustiti Farske otoke jer su u ponedjeljak ujutro imali letove za svoje klubove.

Po povratku u Prag sastat će se radna skupina koju predvodi predsjednik Češkog nogometnog saveza kako bi odlučila o sudbini trenera Ivana Hašeka, koji se suočava s žestokim kritikama, a navijači traže njegovu smjenu.