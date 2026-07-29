Neymar se oprostio od Brazila i odgovorio na šuškanja da je vrijeđao suigrače: ‘Tužno je i ljuti me’

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AP Photo/Seth Wenig via Guliver

Jedan od najboljih brazilskih nogometaša svih vremena, Neymar, službeno je potvrdio da više neće nastupati za reprezentaciju Brazila.

Nakon pobjede Santosa nad Universidad Centralom 4:2, 34-godišnji napadač priopćio je da je njegova reprezentativna karijera završena.

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Emotivni Neymar poručio je da je dao sve za dres svoje zemlje i da je došao trenutak za oproštaj.

“Moje vrijeme u reprezentaciji je završeno. Ispisao sam povijest, bio sam jako sretan, dao sam svoju krv, svoj život i uvijek sam se borio za žuti dres, ali sada to više ne želim”, rekao je Neymar.

Brazilac se od reprezentacije oprašta kao njezin najbolji strijelac svih vremena, s 80 golova u 130 nastupa. Neymar je bio dio Brazila na Svjetskom prvenstvu 2026., ali je njegov oproštaj od nacionalnog tima završio na bolan način.

Brazil je eliminiran već u osmini finala nakon poraza od Norveške 2:1, a Neymar je stadion MetLife u New Jerseyju napustio u suzama.

Iako je u tom susretu pogodio s bijele točke, nije uspio spriječiti eliminaciju, koja se ispostavila kao njegova posljednja utakmica u dresu reprezentacije.

Neymar se osvrnuo i na medijske napise da je nakon remija Santosa protiv Chapecoensea vrijeđao mlađe suigrače Gabriela Buontempa i Joãa Ananiasa.

Brazilac je odlučno odbacio takve tvrdnje.

“Tužno je i ljuti me, ali to nije moja krivnja. Takve priče dopiru do velikog broja ljudi. Nakon utakmice sam samo rekao da moramo biti bolji i da ne smijemo olako prosipati bodove”, izjavio je Neymar.

Dodao je da je kao kapetan imao puno pravo ukazati momčadi na pogreške.

“Rekao sam da ćemo im uzvratiti sljedeće godine, ako razumijete na što sam mislio. Kao kapetan imam puno pravo to reći. Isto su govorili i Lucas Veríssimo i Gabigol”, zaključio je.