Neymar se oglasio: ‘Moram ovo reći, ne mogu šutjeti’

AP Photo/Andre Penner, file via Guliver

Reprezentacija Brazila okupit će se 23. ožujka u Orlandu na Floridi, koji će im poslužiti kao baza tijekom reprezentativne stanke.

Izbornik Carlo Ancelotti objavio je konačan popis igrača za te utakmice. Na popisu se ne nalazi Neymar, koji je bio na širem popisu, jer se još oporavlja od ozljede. Ancelotti je rekao da prati njegov napredak u klubu Santos, ali nije sigurno hoće li biti spreman za nastup na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Oglasio se i sam Neymar.

“Moram ovo reći jer ne može proći nezapaženo. Ne mogu šutjeti. Naravno da sam uzrujan i tužan što nisam pozvan. Ali fokus ostaje, dan za danom, trening za treningom, utakmicu za utakmicom. I dalje smo usredotočeni. Ostvarit ćemo svoj cilj. Pred nama je još konačni popis”, izjavio je Neymar.

Neymar sada ima samo još jednu priliku za poziv u reprezentaciju prije početka Svjetskog prvenstva u SAD-u. Ancelotti će konačni popis objaviti 19. svibnja, a do tada će Neymar za Santos odigrati deset utakmica u prvenstvu, dvije u Kupu Brazila i četiri u Copa Sudamericani.