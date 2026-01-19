Nevjerojatne scene u Rabatu: Marokanci se služili neviđenim metodama

Podijeli :

Torbjorn Tande/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Senegala pobjednici su 35. izdanja Afričkog kupa nacija nakon što su u finalu u Rabatu nakon produžetaka pobijedili domaćina Maroko 1:0.

Finale Afričkog kupa nacija ponudilo je pravu dramu i kaos.

Gotovo je nevjerojatno što se sve događalo u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena. Prvo je poništen gol Senegala, a nekoliko minuta kasnije dosuđen je i kazneni udarac za Maroko. Senegalci su nezadovoljni sudačkim odlukama povukli momčad i prekid je trajao skoro 20 minuta. Na koncu je razum prevladao.

POVEZANO VIDEO / Nezapamćeno finale Afričkog kupa nacija: Senegalci napustili teren nakon dodjele penala Maroku, pa se ipak vratili!

Brahim Diaz je u 24 minuta nadoknade imao kazneni udarac za pobjedu, pokušao je zabiti gol “panenkom”, no Edouard Mendy je ostao na sredini terena obranivši. Susret je otišao u produžetke, a gol odluke je zabio Pape Gueye u 94. minuti.

Scene koje su se događale iza gola senegalskog golmana Edouarda Mendyja su također bile nevjerojatne.

Nakon što su u polufinalu marokanski domaćini oduzeli čak dva ručnika nigerijskom golmanu, Senegal to nije želio dozvoliti pa je Mendyju ručnik iza gola čuvao rezervni golman Yehvann Diouf.

No, ni to nije spriječilo domaćine da na bilo kakav način pokušaju spriječiti golmana gostiju da obriše loptu koju je smočila kiša.

Diouf je na kraju morao bježati od skupine skupljača lopti, jednog službenika sa stadiona, čak i igrača Maroka.

Scene pogledajte OVDJE.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.